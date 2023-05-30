İspanyol menajer, Barcelona ile Cancelo arasındaki transfer sürecini anlattı.

NE OLDU? Ocak ayında kiralık olarak Bayern Münih'e giden Cancelo, Barcelona'ya gidebilirdi.

Ancak Xavi, Katalan devinin Portekizli yıldız için bir anlaşma üzerinde anlaşmasına rağmen City'nin bu transfere izin vermediğini açıkladı.

City'nin Cancelo'nun kış döneminde Camp Nou'ya gitmesine izin vermemesi bu transferin gerçekleşmemesini sağladı.

NE SÖYLEDİ? TV3'e verdiği demeçte, "Cancelo'yu istedik. Bize teklif ettiler, biz de kabul ettik.

"Ancak, Manchester City'nin onun Barça'ya gelmesini istemediğini söylediler. Gerçek bu" diye konuştu.

BÜYÜK RESİM: Cancelo, Bayern'in Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağlarken Bavyera devi için Bundesliga'da 15 kez forma giydi.

Ancak, Bayern'in kontratındaki 70 milyon Euro''luk (62 milyon £/78 milyon $) satın alma opsiyonunu etkinleştirmesi pek olası değil.

Bu durum, Portekizli oyuncunun belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

Barcelona'nın Cancelo'yu kiralamaya istekli olduğu düşünülüyor, ancak City'nin bu sefer anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağı henüz belli değil.

Getty Images

Getty Images

Getty Images