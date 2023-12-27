Barcelona forması giyen Sergi Roberto, Lionel Messi’nin takımı Inter Miami’ye transfer olabilir

Barcelona’dan başka bir takımda oynamayan 31 yaşındaki oyuncu kontratının sona ermesiyle birlikte eski takım arkadaşıyla buluşabilir.

Gelecek sezon Inter Miami’yi MLS’in zirvesine çıkartmak isteyen Lionel Messi’nin Luis Suarez transferinin ardından eski bir takım arkadaşını daha ABD’ye transfer etmek istediği öğrenildi. Daha önce Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi eski takım arkadaşlarının transferlerine aracılık eden Messi’nin şimdi de Roberto transferini arzuladığı kaydedildi.

Sözleşmesi sona eriyor

Barcelona’daki sözleşmesi yazın sona erecek olan deneyimli oyuncunun Inter Miami’ye transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, bu konuda resmi bir adım henüz atılmadı. Barcelona altyapısından yetişen Roberto hem sağ bekte hem de merkez orta saha pozisyonunda oynayabilmesiyle kariyeri boyunca teknik adamların elini rahatlatan bir isim olmuştu.

Bu sezon Xavi yönetiminde beş La Liga maçına çıkan ve üç gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, rotasyonda geriye düşmesi nedeniyle fazla forma şansı bulamamıştı. Kariyeri boyunca Barcelona dışında hiçbir takımın formasını giymeyen Roberto’nun da Avrupa’da başka bir takımda oynamaktansa futbol hayatını MLS’te Messi ile birlikte sürdürmeye sıcak baktığı biliniyor.