Barcelona, Sporting Lisbon’un golcüsü Viktor Gyokeres’i transfer etmek için harekete geçiyor. Katalan devleri, Manchester City’nin yıldız forveti Erling Haaland’a olan ilgisini rafa kaldırarak 67 milyon sterlinlik (80 milyon euro) serbest kalma bedeline sahip olan Gyokeres’e yöneldi.

Haaland, City’nin Premier Lig’deki ilk dört maçında dokuz gol atarak takımının dört galibiyet almasında büyük rol oynadı. Ancak Premier Lig’in Manchester City’ye yönelttiği 115 suçlama nedeniyle kulübün geleceği belirsizliğini koruyor. Haaland’ın geleceğiyle ilgili spekülasyonlar artarken, Barcelona’nın bu transferi gerçekleştirme şansı oldukça düşük görünüyor.

Barcelona, finansal sıkıntılar nedeniyle Haaland transferinin yüksek maliyetlerinden kaçınarak Gyokeres’e yönelmeyi planlıyor.

Barcelona kadrosu Haaland'ı istiyor

İsveçli forvetin Portekiz Ligi’ndeki etkileyici performansı ve golcülük yetenekleri, Katalan kulübü için cazip bir alternatif oluşturuyor. Haaland’ın Camp Nou’ya transferini isteyen Pedri ve diğer bazı oyuncuların bu isteğine rağmen, Barcelona yönetimi bu mali yükü kaldıramayacaklarının farkında.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Haaland transferine sıcak baksa da, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco, bu transferin neredeyse imkansız olduğuna inanıyor. Haaland yerine tercih edilebilecek olan Gyokeres, Barcelona’nın golcü arayışında ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.