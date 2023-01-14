Katalan ekibi büyük bir beklentiyle transfer ettiği Emre Demir ile yolları ayırma kararı aldı.

La Liga'da zirvede yer alan Barcelona'nın yaz transfer döneminde Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir'i satış listesine koyduğu öne sürüldü.

Albert Roge'nin haberine göre Barcelona yönetimi, 2 milyon euroluk bonservis bedeliyle Katalan ekibine transfer olan Emre'den kendisine önümüzdeki günlerde kulüp bulmasını istedi.

Kayserispor ile ilk resmi maçına henüz 15 yaşındayken çıkan Emre, yeteneğiyle birçok büyük kulübün ilgisini çekmişti.

Sadece 24 dakika oynadı

Barcelona ile beş senelik sözleşme imzalayan genç oyuncunun 2027'ye dek Barcelona'da kalması bekleniyordu. Kulübe ve yeni çevresine adaptasyon sorunları yaşadığı belirtilen Emre, İspanyolca ve İngilizce öğrenemedi.

Barcelona B Takımı'nın bu sezon oynadığı 18 maçın sadece ikisinde forma giyen Emre, toplamda 24 dakika süre aldı. Emre ile kiralık ya da kalıcı olarak yolları ayırmanın her iki taraf için de daha iyi olacağına karar veren Barcelona yönetiminin bu talebi sonrasında takım arayışlarına başlayan Emre'nin kısa sürede takımdan ayrılması bekleniyor.