Barcelona efsanesi, Yamal'ın sürpriz forma numarası değişikliğiyle ilgili çok net konuştu

Rivaldo, Lamine Yamal'ın Barcelona'nın yeni 10 numarası olmaya hazır olduğunu söyledi.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, yeni sezonda kulübün efsanevi 10 numaralı formasını devralmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla hem sahada hem de pazarlama dünyasında dikkat çeken 17 yaşındaki oyuncu, Ansu Fati'nin ayrılığı sonrası boşalan formaya en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Brezilyalı efsane Rivaldo, genç futbolcunun bu ikonik numarayı taşımaya hazır olduğunu düşünüyor.

Bir dönem 10 numaralı formayı kendisi de sırtlayan Rivaldo, “Barcelona'da ve İspanya milli takımında başardıklarından dolayı çok mutluyum. Barça'nın 10 numaralı forması çok iyi ellerde. Bence bunu hak ediyor çünkü bu numara çok fazla sorumluluk gerektiriyor ama çok da kişilikli” sözleriyle Yamal'a olan inancını dile getirdi.

'Yaşının ötesinde bir olgunluk taşıyor'

Rivaldo, Lamine Yamal'ın sahadaki oyununu da övdü: “İnanılmaz bir sükûnetle oynuyor. Sahada onu izlediğinizde yaşından büyükmüş gibi duruyor. 25 ya da 26 yaşındaki bir oyuncudan beklenen kişiliğe sahip.”

Bu açıklamalar, Yamal’ın yalnızca yetenek açısından değil, karakter ve liderlik açısından da 10 numaralı formanın hakkını vereceğini gösteriyor.

Nico Williams yorumu

Rivaldo ayrıca Barcelona’nın transfer gündemindeki Nico Williams hakkında da konuştu. Bask oyuncunun kadroya katılması halinde büyük katkı sağlayacağını belirten Brezilyalı efsane, “Eğer imza onaylanırsa çok iyi olacak. Barça'nın bu sezonki kadrosunun zaten çok kaliteli olduğunu düşünüyorum, ancak bu seviyede bir oyuncu geldiğinde, her şeyi kazanma şansı daha da artar, özellikle de Barcelona'nın en büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ni” dedi.

Rivaldo, taraftarlara da çağrıda bulunarak transfer süreci tamamlanana kadar sabırlı olunması gerektiğini ifade etti: “Bekleyeceğiz ve gelecek sezon takıma gerçekten ulaşmasını dileyeceğiz.”

Barcelona cephesinde tüm gözler şimdi Lamine Yamal’ın 10 numaralı formayla neler yapabileceğine çevrilmiş durumda.