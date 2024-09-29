Barcelona efsanesi Luis Suarez, yeni görünümüyle tanınmaz halde!

Luis Suarez, platin sarısı saçlarıyla sahaya çıkarak dikkatleri üzerine çekti ve taraftarları şaşırttı.

Hem Barcelona'nın hem de Liverpool'un efsane oyuncuları arasında yer alan Luis Suarez, Inter Miami’nin Charlotte FC ile 1-1 berabere kaldığı maçta yeni platin sarısı saç stiliyle sahaya çıktı. Kariyeri boyunca koyu renk saçlarıyla tanınan Suarez, bu cesur değişiklikle taraftarların alıştığı imajından oldukça farklı bir görünüme büründü. Yeni stili, sahte bir mohawk kesimiyle tamamlanmış platin sarısı saçları, Suarez’in kariyerindeki yeni bir dönemi simgeliyor olabilir.

Suarez, 2016’da Barcelona’da oynadığı dönemde Lionel Messi ve Neymar gibi takım arkadaşlarının saçlarını sarıya boyadığı dönemde bu trende katılmamıştı. Neymar, Suarez’in saçını sarıya boyamamasının ardında Olimpiyat altın madalyasıyla ilgili bir söz verdiğini açıklamıştı.

Neymar, “Messi ve ben Luis Suarez’i saçını sarıya boyamaya ikna etmeye çalıştık, ama istemedi,” demişti. Suarez ise, “Arkadaşlarıma Olimpiyat altın madalyası kazanırsam saçımı sarıya boyayacağımı söylemiştim,” diyerek bu sözün sebebini açıklamıştı.

Milli formaya veda etti

Suarez’in saç rengindeki bu değişiklik, sadece bir stil ifadesinden daha fazlası olabilir; Uruguay ile uluslararası kariyerine veda ettiği bu dönemde, yeni bir başlangıcın da simgesi olarak görülebilir. 2007 yılından bu yana Uruguay milli takımının değişmez bir parçası olan Suarez, kısa süre önce milli takım kariyerine son verdiğini duyurmuştu. 142 maçta attığı 69 golle Uruguay tarihinin en önemli golcülerinden biri olarak tarihe geçti.

Suarez, milli takımına veda ederken duygusal anlar yaşadı ve basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Milli takım için her şeyimi verdiğimden emin olarak ayrılıyorum. Doğru zamanda bırakmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve şanslıyım ki, milli takımdan kendi isteğimle ayrılmaya karar verdim” demişti.

Zor bir karar verdiğini belirten Suarez, “37 yaşındayım ve bir sonraki Dünya Kupası’na gitmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Sakatlıklar yüzünden değil de, kendi isteğimle emekli olmak beni çok rahatlatıyor. Bu kararı almak kolay olmadı, ama doğru olanı yaptığım için huzurluyum" ifadelerini kullanmıştı.