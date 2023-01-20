Tecrübeli savunma oyuncusu, aralık 2022'de kendisine yöneltilen bir iddianın ardından polis tarafından gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Barcelona'nın eski beki Brezilyalı millî futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı şüphesiyle Katalonya'da tutuklandı.

39 yaşındaki savunma oyuncusu, 30 Aralık 2022'de kendisine yöneltilen suçlamanın ardından ilk önce gözaltına alındı.

Alves, iddialara karşı ifade vermek için cuma sabahı Barselona'daki Mossos d'Esquadra de Les Corts karakoluna gitti.

Marca'nın haberine göre kefaletsiz olarak hapis cezasına çarptırılan Alves, cezaevine götürüldü.

Brezilyalı, Barselona'daki bir gece kulübüne yaptığı ziyaretin ardından kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "Evet, oradaydım. Birçok insanla birlikte eğleniyordum. Beni tanıyanlar dans etmeyi sevdiğimi bilir. Başkalarının alanını işgal etmeden dans ediyor ve eğleniyordum.

"O kadının kim olduğunu bilmiyorum. Bir tuvalete gidersin ve orada kimin olduğunu sormana gerek kalmaz. Hiç kimsenin alanını işgal etmedim. Bunu bir kadınla veya bir kızla nasıl yapacağım? Hayır, Tanrı aşkına!”