Ferran Torres, Paris Saint-Germain formasıyla gol kurağı yaşıyor; geçen 20 Eylül'de Marsilya karşısında kaydettiği golden bu yana son 8 maçta fileleri havalandıramadı. Oysa 6 maçta 7 gol kaydettiği muhteşem bir başlangıç yapmış ve bunun sonucunda Fransa Ligi'nde Eylül ayının oyuncusu ödülünün sahibi olmuştu.

Bu düşüş, Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlıkları nedeniyle oyuncunun daha fazla hücum sorumluluğu üstlenmesinin beklendiği bir dönemde geldi. Ancak gol yükünü Gonçalo Ramos, Mayulu ve Kang-in Lee üstlenirken, Ferran kendisini önemli maçlarda yedek kulübesinde buldu; bunlar arasında geçen çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Villarreal karşılaşması da vardı.

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Torres'in sinematik başlangıcı uzun sürmedi ve Katalan "Sport" gazetesine göre ilk coşku, daha az ideal bir gerçekliğe yerini bırakmaya başladı.

Dün akşam Troyes karşısında 1-0'lık dar skorla kazanılan maçta Ferran ilk 11'de oynadı ve kaleyi bulamayan bir şutun yanı sıra 3 fırsat yakaladı. İspanyol milli oyuncu, Fransa'da bir güven sorununa bağlanan gol orucunu bir kez daha sonlandıramadı.

Bu düşüş Paris'te sürpriz gibi görünse de, gazeteye göre, Ferran'ın Barcelona'daki kariyerini takip edenler için yeni bir durum değil. Muhteşem başlangıcı beklentileri yükseltmişti, ancak fileleri havalandırma konusunda net bir yeteneğe sahip olmasına rağmen hiçbir zaman neredeyse her maçta gol atan bir forvet olmadı.

Gol Sicili

Ferran, 2020-2021 sezonunda Manchester City formasıyla 36 maçta 13 gole imza attı, ardından Barcelona'daki ilk tam sezonunda 7 gol, bir sonraki sezon ise 11 gol kaydetti.

2024-2025 ve 2025-2026 sezonları ise en iyi rakamlarına tanık oldu; 45 maçta 19 gol, ardından 49 maçta 21 gol atarak ilk sezonda yaklaşık her 2,4 maçta bir, ikinci sezonda ise her 2,3 maçta bir gol ortalamasına ulaştı.

Oyuncu, Barcelona formasıyla uzun süreli gol kuraklıkları da yaşadı; 2024 yılında, 21 Ocak ile 1 Eylül arasında, üst üste 16 resmî maç boyunca gol atamadı. Bu seriyi, onu yaklaşık iki ay sahalardan uzak tutan bir sakatlık da kesintiye uğratmıştı.

Geçen sezon ise, 11 Nisan'da Espanyol karşısında attığı iki golle iki buçuk ay süren orucuna son vermeden önce, üst üste 14 maçta gol sevinci yaşayamadı. Barcelona'daki en kötü serisi ise 2022-2023 sezonunda 20 maç boyunca golsüz kalmasıyla gerçekleşmişti.

Gol kuraklığı dönemlerine rağmen Ferran, sürekli hareketliliği, sahayı genişletme kabiliyeti, savunma arkasındaki boşluklara hücum etmesi ve pres yoğunluğu sayesinde takıma gol atmanın ötesinde roller sunuyor.

Enrique Endişeli Değil

İspanyol forvetin düşüşü konusunda teknik direktör Luis Enrique ise endişeli görünmüyor. Dün basın toplantısında şöyle konuştu: "Herkes Mika Biereth için endişeliydi, şimdi de Ferran için. Fırsatları harcayanlar ve gol atanlar forvetlerdir."

Şunları ekledi: "Benim için önemli olan, forvetlerin büyük fırsatlar yakalamaya devam etmesidir."