Barcelona’da bir süredir devam eden teknik direktör arayışları dün gece gerçekleştirilen görüşmeyle son buldu.

La Liga’daki şampiyonluk yarışında Real Madrid’in gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi’nde de PSG’ye elenen Barcelona’da teknik direktör bilmecesi çözüme kavuştu. Dün akşam saatlerinde Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın evinde gerçekleştirilen ve teknik direktör Xavi ile sportif direktör Deco’nun da katıldığı toplantıda Xavi’nin gelecek sezon da takımın başında olması için anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Barcelona ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Xavi daha önce yaptığı açıklamada gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıklamış ve Katalan ekibi sonrasında birçok teknik direktörle çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti.

Torrent geri dönüyor

İspanyol basınından Copa’de yer alan haberde Laporta’nın gün içerisinde bu duruma ilişkin resmi bir açıklama yapmasının planlandığını ifade etti.

Öte yandan Xavi’ye teknik ekibini güçlendirme önerisinde bulunacak olan Barcelona yönetiminin genç teknik direktöre, son olarak Galatasaray’ı çalıştıran Domenec Torrent’i ekibine dahil etmesi tavsiyesinde bulunacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapamayan Torrent, Pep Guardiola döneminde Barcelona’da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.