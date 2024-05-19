Başkan Joan Laporta ile gergin günler yaşayan Xavi Barcelona'daki görevinden ayrılabilir.

Barcelona’da daha önce takımda kalacağı açıklanan teknik direktör Xavi’nin başkan Joan Laporta ile arasındaki iplerin tekrar gerilmesi, Katalan ekibinin teknik direktör arayışlarına yeniden başlamasına neden oldu.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan haberde Barcelona’nın eski oyuncusu Thiago Motta ile Roberto De Zerbi ile ilgilendiği öne sürüldü.

Bologna’yı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan ve İtalya’da sezonu en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Motta’nın Juventus ile anlaşması beklenirken, Barcelona altyapısından yetişen futbol adamının olası bir Barcelona teklifinde gelecek planları değişebilir.

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Motta başkanla buluşacak

Öte yandan bir diğer aday olarak gösterilen De Zerbi ise sezon sonunda Brighton’dan ayrılacağını açıklamıştı.

Motta’nın gelecek hafta Bologna’nın kulüp başkanı Joey Saputo ile geleceğini konuşmak için bir araya gelmesi beklenirken, Barcelona’da Xavi’nin durumu da kısa süre içerisinde netlik kazanacak.

Daha önce takımdan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Xavi, geçtiğimiz günlerde kulüpte kalma yönünde bir karar verdiğini duyurmuş ve gelecek sezonu planlamaya başlamıştı.