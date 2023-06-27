Efsane oyuncusu Sergio Busquets’in takımdan ayrılması sonrası arayışlara başlayan Barcelona, Oriol Romeu’yu kadrosuna katıyor.

La Liga’da şampiyonluğa ulaştıktan sonra transfer dönemine odaklanan Barcelona, takımdan ayrılan Sergio Busquets’in yerini altyapısından yetişen bir başka oyuncuyla doldurmaya hazırlanıyor.

Barcauniversal’da yer alan habere göre Katalan ekibi Joshua Kimmich ve Martin Zubimendi gibi yüksek maliyetli oyuncular sonrasında Girona forması giyen Oriol Romeu’ya yöneldi.

10 milyon euroluk serbest kalma maddesi var

Savunmaya üst düzey katkı verebilen ve takıma liderlik edebilecek bir profil çizen Romeu’nun sözleşmesindeki 10 milyon euroluk çıkış maddesi de bu transferi bir hayli kolaylaştırıyor. Çıkış maddesine rağmen teklife bir takas oyuncusu ekleyerek bonservis bedelini düşürmek isteyen Barcelona yönetiminin önümüzdeki günlerde Romeu transferini duyurması bekleniyor.

Yaşanan mali problemlerden ötürü kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmayı planlayan ancak Ansu Fati ve Ferran Torres gibi isimlerin takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle zor bir durum yaşayan Barcelona yönetimi, Romeu için Girona’ya büyük bir olasılıkla Nico Gonzalez veya Sergino Dest gibi kadroda düşünülmeyen ve Girona tarafından maaşı karşılanabilir isimleri teklif edecek.