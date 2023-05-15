Gelecek sezon kadrosunda büyük değişimler yaşaması beklenen Barcelona’da satış listesine konacak isimler netleşti.

La Liga’da şampiyonluğa ulaşan ve dört yıllık hasreti sonlandıran Barcelona, yaz transfer döneminde önceliğini La Liga’nın katı finansal fair play kurallarına uyum sağlamak olarak belirledi.

Mevcut maaş bütçesinde 200 milyon euroluk indirim yapması gereken Barcelona yönetimi, gazeteci Achraf Ben Ayad’a göre Katalan ekibi bu doğrultuda yollarını ayıracağı isimleri belirledi.

Habere göre Barcelona yönetimi maaş bütçesinde alan açmak ve bonservis geliri elde etmek için Ansu Fati, Ferran Torres, Franck Kessie ve Raphinha ile yolları ayırmayı planlıyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta her ne kadar Fati’yi takımda tutmak istediklerini belirtse de birçok Premier Lig takımının listesinde yer alan genç oyuncu da düzenli oynamak için ayrılmaya sıcak bakıyor.

En yüksek beklenti Raphinha'dan

Daha önce Premier Lig’de Manchester City formasıyla boy gösteren Ferran Torres ise kulüpten ayrılmak istemese de bu oyuncunun Ada’da oldukça yüksek bir piyasasının olması Barcelona yönetimini satışa itiyor.

Takıma bedava katılan Kessie’nin ilk 11 için yetersiz kalması bu oyuncunun satışını stratejik bir hale dönüştürürken, Raphinha ise Newcastle United’ın teklifini kabul etmesi halinde kulübe 80 milyon euro kazandırabilir.

Bu oyuncuların yanı sıra şu anda farklı takımlarda kiralık olarak oynayan Sergino Dest, Clement Lenglet, Samuel Umtiti ve Alex Collado gibi isimlerin de gelecek sezon Barcelona kadrosunda yer almamasına kesin gözüyle bakılıyor.