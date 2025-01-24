Barcelona'da Neymar operasyonu için ilk adım atıldı

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Neymar'ın Katalonya'ya geri dönüşüne dair olasılıkları açık bıraktı. Şu anda Al-Hilal'de forma giyen Brezilyalı yıldızın ülkesine dönmesi bekleniyor, ancak yaz aylarında serbest oyuncu statüsünde olacak. Barcelona, Neymar'ın ilk dönemindeki rolünü üstlenebilecek bir sol kanat oyuncusu arayışında.
Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olmadan önce Neymar’ın, Lionel Messi'ye alternatif olarak Katalonya'ya döneceği konuşuluyordu. Ancak Messi, o dönemde Inter Miami'nin yolunu tutmuştu. Deco, TNT Sports Brasil'e verdiği demeçte, Neymar'ın yüksek maliyetinin Barcelona için bir engel oluşturduğunu belirtti:
"Neymar'ın Barcelona'ya dönmesi her zaman uzak bir ihtimaldi. Suudi Arabistan'a taşındığından beri, özellikle finansal fair play açısından çok pahalı bir oyuncu olduğunu biliyorduk"
Neymar'ın mevcut durumu
Deco, Neymar'ın geleceği konusunda net bir açıklama yapmazken, Brezilyalı yıldızın en iyi formunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu vurguladı.
"En iyi formunda Neymar, dünyanın en iyi oyuncularından biridir. O hala öyle ve her zaman öyle olacak. Her kulüp için bir değer. Onunla bir anlaşma hiçbir zaman göz ardı edilemez, ancak şu anda Brezilya'ya döneceğini düşünüyorum," dedi.
Gelecek maç
Al-Hilal'de sakatlıklarla boğuşan Neymar, şu ana kadar sadece 7 maçta forma giyebildi. Ciddi bir diz sakatlığından sonra sahalara dönmeye çalışan Neymar'ın, sezonun geri kalanı için Santos'a kiralık olarak gitmeyi kabul ettiği ve yaz aylarında istediği kulübe katılabileceği bildiriliyor.
Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın yıldız transferlere olan ilgisi göz önüne alındığında, Neymar'ın potansiyel bir geri dönüşü tamamen dışlanmıyor.