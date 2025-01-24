Barcelona'da Neymar operasyonu için ilk adım atıldı

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olmadan önce Neymar’ın, Lionel Messi'ye alternatif olarak Katalonya'ya döneceği konuşuluyordu. Ancak Messi, o dönemde Inter Miami'nin yolunu tutmuştu. Deco, TNT Sports Brasil'e verdiği demeçte, Neymar'ın yüksek maliyetinin Barcelona için bir engel oluşturduğunu belirtti:

"Neymar'ın Barcelona'ya dönmesi her zaman uzak bir ihtimaldi. Suudi Arabistan'a taşındığından beri, özellikle finansal fair play açısından çok pahalı bir oyuncu olduğunu biliyorduk"

Neymar'ın mevcut durumu

Deco, Neymar'ın geleceği konusunda net bir açıklama yapmazken, Brezilyalı yıldızın en iyi formunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu vurguladı.

"En iyi formunda Neymar, dünyanın en iyi oyuncularından biridir. O hala öyle ve her zaman öyle olacak. Her kulüp için bir değer. Onunla bir anlaşma hiçbir zaman göz ardı edilemez, ancak şu anda Brezilya'ya döneceğini düşünüyorum," dedi. Gelecek maç La Liga BAR VAL Maç önizlemesi

Al-Hilal'de sakatlıklarla boğuşan Neymar, şu ana kadar sadece 7 maçta forma giyebildi. Ciddi bir diz sakatlığından sonra sahalara dönmeye çalışan Neymar'ın, sezonun geri kalanı için Santos'a kiralık olarak gitmeyi kabul ettiği ve yaz aylarında istediği kulübe katılabileceği bildiriliyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın yıldız transferlere olan ilgisi göz önüne alındığında, Neymar'ın potansiyel bir geri dönüşü tamamen dışlanmıyor.