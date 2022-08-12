İspanyol oyuncu, ünlü popçudan ayrıldıktan sonra mutluluğu uzakta aramadı.

Gerard Pique'nin 12 yıllık birliktelik yaşadığı Shakira ile yollarını ayırmasının ardından bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı aktarılıyor.

The Sun, Barcelona efsanesinin son birkaç aydır kendisi için çalışan bir kadınla çıktığını bildirdi.

Halkla ilişkiler öğrencisi olan sevgilisi Clara, 35 yaşında olan savunma oyuncusu Pique'den 12 yaş küçük...

Yeni ilişkiye başlayan çift, yapım şirketi Kosmos'ta etkinlikler üzerinde çalışırken tanıştı ve ikili, çok kısa bir sürede birbirlerinden hoşlandı.

İki çocuğu olan Shakira ile Pique ikilisi, çıkan haberlerin ardından ilişkilerini sonlandırmıştı.

Ne söylendi?

Clara'ya yakın bir kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Gerard ve Clara aylardır görüşüyorlar.

"O da onun ofisinde çalışan, etkinlikler düzenleyen bir öğrenci.

“İlişkileri hakkında sessiz kalıyorlar ama etraflarındakiler neler olduğunu biliyor.

"Clara, sosyal medya hesaplarını siliyor, böylece insanlar onun fotoğraflarını bulamıyor.

"Tek başına bu bile, Pique ve Clara'nın ilişkisi olduğunu gözler önüne seriyor."

Pique ve Shakira, haziran ayında dünya gündemine oturan bir ayrılık yaşadılar, ancak ayrılma nedenlerinin tam olarak ne olduğu henüz belli değil.

Pique ve Shakira ne zaman bir araya geldi?

İkili, 2010 yılında Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nın bir parçası olarak Waka Waka adlı şarkının videosunda beraber yer aldılar ve aşkın fitili ateşlendi.

Çiftin geçici bir velayet anlaşması üzerinde anlaştıklarına inanılıyor, ancak Pique iki çocuğun onunla Barcelona'da kalmasını istiyor.

Ve Shakira, çocuklarıyla beraber Miami'ye taşınmayı umuyordu.

Pop yıldızı, son zamanlarda ABD'de "Kendimle Dans Etmek" adlı şovda görev yapıyor.

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