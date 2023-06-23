Barcelona’da 1,35 milyar euroluk borç krizi Messi’ye rağmen azalmadı

2021 yılında Barcelona’nın ekonomisini düzeltme amacıyla göreve gelen Joan Laporta, aradan geçen iki yılda borçları azaltamadı.

Pandeminin de etkisiyle yaşanan mali kriz nedeniyle 2021 yılında Lionel Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona’nın o dönem 1,35 milyar euro olan borcu aradan geçen iki yılda herhangi bir azalma göstermedi. Mart 2021’de kulübün mali durumunu düzeltme umuduyla göreve gelen başkan Joan Laporta, borçları yapılandırsa da azaltmayı başaramadı.

Barcelona’nın o dönem 708 milyon euro olan maaş bütçesi bu süreçte 528 milyon euroya kadar düştü.

Gavi ve Araujo krizi sürüyor

Bu yaz Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Alex Collado, Gustavo Maia ve Sergiño Dest gibi isimlerle yolları ayırmayı planlayan Barcelona, bu oyuncuların takıma veda etmesinin ardından 51 milyon euro daha tasarruf edecek ancak Katalan ekibinin Gavi ve Ronald Araujo gibi oyuncularla yapılan yeni sözleşmeleri onaylatması için 389 milyon euroluk kaynak bulması gerekiyor.

Kulübün ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Eduard Romeo yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunurken, Barcelona’ya nefes aldırması beklenen Espri Barca projesinin daha çok stadyumun yenilenmesini kapsadığını ve tasarruf projeleri kapsamında Barca TV’nin kapatılacağını ancak büyük başarılara imza atan kadın futbol takımının yola devam edeceğini söyledi.