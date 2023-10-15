Barcelona, Chelsea'de tek bir Premier Lig maçına bile çıkmayan yıldızı istiyor

La Liga devi Barcelona, Chelsea'nin oyuncusunu takımına dahil etmek için transfer çalışmalarına başladı.

NE OLDU? İspanyol yayın organı Sport'un haberine göre, Marcos Alonso'nun sözleşmesinin gelecek yıl sona ereceği göz önüne alındığında, Barcelona'nın 21 yaşındaki Chelsea'nin genç oyuncusunun Stamford Bridge'deki durumunu yakından izlediği söyleniyor.

Maatsen'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor ve müzakereler Ocak ayı gibi erken bir zamanda başlayabilir; Barcelona, yaz aylarında onu bedavaya kadrosuna katma şansına da sahip olabilir.

BÜYÜK RESİM: Chelsea yazın Maatsen için Burnley'den gelen teklifi kabul etti, ancak defans oyuncusu Batı Londra'da kalmayı tercih etti. Bu sezon Maviler'de sekiz kez forma giymesine rağmen henüz Premier Lig'de maça çıkamadı.

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CHELSEA VE MAATSEN İÇİN SIRADA NE VAR? Chelsea ve Maatsen arasındaki mevcut sözleşme, gelecek yaz sona erecek ve şu ana kadar iki taraf arasında yeni bir sözleşme imzalanmadı.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Barcelona'dan transfer teklifi almak genç oyuncu için oldukça iyi görünüyor ve İspanyol devinden gelen şans, geri çevrilemeyecek kadar büyük olabilir.