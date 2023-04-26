Barcelona, efsane 10 numarası Lionel Messi'yi yeniden takıma kazandırmak için tüm tuşlara basıyor.

Messi, Barça'ya dönüyor

Katalan kulübünün bu transfer için fon toplaması gerekiyor

Barça, Messi müzesi ile bir gelir elde edecek

NE OLDU? Lionel Messi, yaklaşan yaz transfer döneminin belki de en çok konuşulan ismi. Arjantinli süperstarın Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesine sadece birkaç ay kaldı. PSG'nin onu takımda tutmak istediği bildirilirken, Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşü giderek daha olası görünüyor. Bununla birlikte, yıldız futbolcuyu transfer etmek için yarışan birkaç seçkin Avrupa kulübü var. Messi'nin ilk tercihi elbette Barça olacaktır. Ancak Katalan devinin içinde bulunduğu hassas ekonomik durum göz önüne alındığında, bu geri dönüşte yol bir hayli engebeli.

BÜYÜK RESİM: La Liga Başkanı Javier Tebas'ın, Messi'nin dönüşünü sağlamak için bir "fizibilite planı" beklediği bildirildi. Bu haberin ardından İspanyol basınından AS, bu fonun elde edilebileceği bir yol açıkladı. Barça'nın ünlü akademisi La Masia'nın, Camp Nou'nun yanında bulunan eski merkezinin Messi müzesine dönüştürme planının olduğu bildirildi. Barcelona'nın, telekomünikasyon şirketi 'Telefónica' ile bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için görüşmelere çoktan başladığı bildiriliyor.

VE DAHA FAZLASI: Akıllardaki fikir, bu müzeye binlerce turisti çekmek ve böylece transferi finanse edebilmek için devamlı bir gelir sağlamak. Bu rakamlar Tebas'ın yakın zamanda belirlediği sınırlar içinde kalırsa, La Liga Başkanı büyük olasılıkla transferi onaylayacaktır.

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Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Barça, Messi'yi geri getirme arzusu konusunda oldukça açık. Ancak yıldız futbolcunun dönüşüne engel olan ekonomik unsurlar, hâlâ giderilemedi. Öte yandan, Messi'nin PSG ile bir sözleşme yenileme ihtimali de tamamen rafa kalkmış değil.