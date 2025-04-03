Barcelona bir Türk transferi istiyor

Hücum hattına transfer yapmak isteyen Barcelona gözüne Kenan Yıldız'ı kestirdi.

Barcelona, Kenan Yıldız'ı istiyor

Yüksek bir teklif hazırlığında

Kenan Yıldız, Arda Güler'e rakip olabilir

NE OLDU? Robert Lewandowski'nin yerine isim arayışlarında olan Barcelona, Juventus'ta performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız'ı gözüne kestirdi. Katalan devi, milli forvet için Juventus'a yüksek bir teklifte bulunacak.

BÜYÜK RESİM: El Nacional'in haberine göre, Barcelona bir süredir istediği Kenan Yıldız için Juventus'a 50 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Katalan devi ekonomik olarak kendini zorlayacak astronomik bedellerden kaçınıyor. Ancak Juventus bu miktarı düşük bulabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 19 yaşındaki Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 42 maça çıkarak 7 gol kaydetti ve 4 asist yaptı. Kulübün gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Kenan, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Transferinin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, La Liga'nın ezeli rakipleri Barcelona ve Real Madrid formalarıyla karşı karşıya gelecek. Bu durum, El Clasico maçlarına yeni bir boyut kazandırarak Türk futbolunun iki önemli isminin bu büyük rekabette yer almasını sağlayabilir.