La Liga'nın finansal fair play kuralları nedeniyle zor durumda olan Katalan ekibi, genç yıldızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Barcelona'da son dönemde sergilediği performansla dünya futbolunun en önemli birkaç genç yeteneğinden biri olarak göze çarpan 18 yaşındaki Gavi'nin 2024'te kulüpten bedelsiz bir şekilde ayrılabileceği öne sürüldü.

Forbes'te yer alan habere göre Barcelona'nın La Liga'nın finansal fair play kurallarını karşılayamaması nedeniyle yeni sözleşme imzalamayan Gavi, bu sorunun çözülmemesi halinde yuvadan uçacak.

Eylül ayında takımıyla 2026 yılına dek sürecek yeni bir sözleşme imzalayan ve serbest kalma bedeli 1 milyar euro olarak açıklanan Gavi, Sport'ta yer alan habere göre takımdan bedelsiz bir şekilde ayrılabilir.

Finansal fair play problemi

Barcelona'nın kurallara uymaması nedeniyle yapılan sözleşmelerin bir türlü geçerli duruma gelemediği kaydedilirken, benzer bir durum Ronald Araujo için de geçerli oldu.

Gavi ve Araujo'nun sözleşmesi geçerli olması için La Liga'nın finansal fair play kurallarına uyması gereken Barcelona yönetimi bu doğrultuda ara transfer döneminde takviye yapmama kararı almıştı. Hollandalı yıldız Mempis Depay'ın Atletico Madrid'e transferiyle bütçesinde 3.5 milyon euroluk alan açılan, Gavi'ye Xavi'nin eski numarası olan 6 numaralı formayı vermişti.