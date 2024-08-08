Barcelona, Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Kingsley Coman için görüşmelere başladı.

La Liga'da yeni sezona Hansi Flick yönetiminde hazırlanan FC Barcelona, Athletic Club'tan Nico Williams'ı transfer edemezse alternatif olarak Bayern Münih ve Fransa kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı belirlemiş durumda.

Katalan ekibi, yeni bir sol kanat oyuncusu transfer etmekte kararlı ve Nico'yu kadroya katmak için her türlü çabayı gösteriyor. Ancak kulüp başkanı Joan Laporta'nın müzakereleri bizzat yürütmeye hazır olmasına rağmen, Nico'nun transferinde bazı şüpheler bulunuyor.

Bu nedenle, alternatif oyuncular belirlenmiş durumda ve Coman, B planı olarak görülüyor.

Barcelona, Coman'ın menajerleriyle temas kurdu

Gazeteci Florian Plettenberg'in aktardığı bilgiye göre, Barcelona son günlerde Coman'ın temsilcileriyle temas halinde.

Haberde, Fransız kanat oyuncusunun menajerlerinin Katalan ekibini Bayern Münih'ten bir kiralama anlaşmasının mümkün olabileceği konusunda bilgilendirdiği belirtiliyor.

Barcelona'nın mevcut mali durumu göz önüne alındığında, böyle bir hamle faydalı olabilir.

Ancak, şu an için La Liga devi tam olarak Nico Williams'ı transfer etmeye odaklanmış durumda ve Coman cephesinde henüz önemli bir ilerleme kaydedilmedi.

Ancak Nico'nun bir sezon daha Athletic Club'da kalacağı netleşirse, Bayern Münihli oyuncunun kiralanması Barcelona için akıllıca bir hamle olabilir.

Sonuçta, Coman, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in Bayern'deki döneminden çok iyi tanıdığı bir oyuncu. Alman teknik adam yönetiminde kazandıkları altı kupalı dönemde önemli bir rol oynamıştı.

Şu anda, Coman'ın menajerleri tarafından Barcelona'ya önerildiği ve temasların sürdürüldüğü, Katalan ekibine kiralama anlaşmasının da mümkün olduğu bilgisi verildi.

Ancak, Barcelona'nın Nico Williams'a olan ilgisi devam ettiği için durum şu anda 'sıcak' değil. Bu durumun önümüzdeki günlerde değişip değişmeyeceği ise merakla bekleniyor.