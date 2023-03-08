La Liga'da şampiyonluğa oldukça yakın olan Katalan devi gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta kulübün devam eden mali problemlerine rağmen yaz transfer döneminde aktif olacaklarını söyledi.

Kanat ve stoper transferlerine öncelik veren Katalan ekibinin başkanı hafta başında PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin babasıyla bir araya geldi. Mundo Deportivo'ya konuşan Laporta, takımın ihtiyaçlarının altını çizdi ve oyuncu satacaklarını söyledi.

Ayrılanlar olacak

İyi fırsatlarla karşılaşmaları halinde kanat ve stoper transferi yapacaklarını belirten Laporta, "Elbette takviyeler olacak ama bu durumda birilerinin de takımdan ayrılması gerekecek" dedi ve Barcelona'nın transferlere kaynak yaratmak için önemli oyuncularıyla yollarını ayırabileceğinin sinyallerini verdi.

Öte yandan Barcelona-Messi görüşmelerinden de net bir sonuç çıkmadı.

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından yeni sözleşme için PSG ile henüz masaya oturmayan Messi'nin sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılması bekleniyor ancak efsane oyuncunun yeni takımına ilişkin bilinmezlik devam ediyor. Messi'nin gitmesi en olası adresler olarak ise MLS takımı Inter Miami ve Barcelona ile çıkıyor.