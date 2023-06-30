Barça Başkanı Joan Laporta, Deco'nun Türkiye'ye geldiğini belirterek Arda Güler'i transfer etmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Barcelona'nın yakın markajında. 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük bir çaba sarf eden Katalan devinde sportif direktör Deco, Arda'yı ikna edebilmek için perşembe gecesi İstanbul'a geldi.

Genç orta sahanın sözleşmesinde 17,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Birçok Avrupa kulübünün bu bedeli ödemeye hazır olduğu bildiriliyor.

Joan Laporta ne söyledi?

Barcelona Başkanı Joan Laporta, konuyla ilgili olarak Tv3'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deco, Arda Güler'in transferi için çalışıyor. La Liga yönetimi gelecek sezonun transfer operasyonları için bize izin verdi.

"Scout ekibimiz bir süredir Arda'yı takip ediyordu. Deco da olumlu düşünceye sahip. Bu transferi gelecek yıl için şimdiden bitirmek istiyoruz."

Arda Güler'i ne bekliyor?

Ali Koç ile iki kez bir araya gelen Arda, henüz kesin kararını vermiş değil. Daha önce direkt ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtilen genç yıldızın Barcelona için ikna olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Öte yandan Barcelona'nın, transferin gerçekleşmesi halinde Arda'yı bir yıllığına Fenerbahçe'ye kiralayacağı gelen bilgiler arasında.