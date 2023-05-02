Mali açıdan zor günler geçiren Katalan ekibi, altyapısından yetişen genç oyuncuyu satmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Sport, Barcelona’nın genç yıldızı Ansu Fati’nin bu yaz büyük bir teklif alabileceğini öne sürdü. Barcelona altyapısından A takıma çıktıktan sonra büyük bir ilgi gören ve Lionel Messi’nin ardından 10 numaralı formayı giyen Fati, Xavi’nin göreve gelmesinin ardından rotasyonda geriye düşmüş ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen katkıyı verememişti.

Messi’ye yeniden Barcelona forması giydirmek isteyen ve bu nedenle büyük bir mali gelire ihtiyaç duyan Barcelona’nın Fati’nin sayışına onay verebileceği kaydedilirken, Sport’tan sürpriz bir iddia geldi.

Barcelona 90 milyon euro istiyor

Habere göre genç oyuncunun menajeri Jorge Mendes, Barcelona yönetimiyle yaptığı görüşmede bir Premier Lig kulübünün Fati için 70 milyon euro önereceğini söyledi.

Geçtiğimiz ay Manchester United ve Tottenham’ın Fati için Barcelona’nın maçlarına gözlemci gönderdiği öne sürülürken, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın da genç futbolcunun yeteneklerine hayran olduğu biliniyor.

Barcelona yönetiminin ise sözleşmesinde 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli olan Fati için 90 milyon euro talep etmesi bekleniyor.