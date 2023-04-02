Xavi’nin gözüne bir türlü giremeyen genç yıldız Katalan ekibiyle yol ayrımına geldi.

La Liga’da en yakın rakibi Real Madrid’in 12 puan önünde zirvede yer alan ve adım adım şampiyonluğa koşan Barcelona, genç yıldızı Ansu Fati’yi kaybetmenin eşiğine geldi.

Kariyeri boyunca birçok sakatlık yaşayan ve içinde bulunduğumuz sezon içerisinde Xavi’nin öncelikli tercihleri arasına giremeye Fati’nin 102 milyon euro karşılığında takımdan ayrılabileceği öne sürülüyor.

Football Insider’da yer alan habere göre Barcelona içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik şartların da etkisiyle kulüple sözleşmesi 2027 yılına dek sürecek olan genç oyuncuyu satmaya hazır görünüyor.

Babası da ayrılmasını istiyor

Her iki Manchester kulübü ile birlikte Chelsea’nin de Fati’yi transfer etmek için istekli olduğu kaydedilirken, oyuncunun babası da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oğlunun Barcelona’dan ayrılması gerektiğini söylemişti.

Barcelona’da Messi’den sonra 10 numaralı formanın verildiği isim olan ve büyük bir potansiyele sahip olan Fati, bu sezon La Liga’da sadece 10 maça ilk 11’de başladı.

Toplam 25 maçta süre alan Fati, bu karşılaşmalara dört gol ve üç asist sığdırdı. Fati kariyerinin en iyi dönemini A takımla ilk sezonunu yaşadığı 2019-2020 sezonunda yaşamış ve ligi yedi golle tamamlamıştı.