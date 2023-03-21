Mali sorunlarla boğuşan Katalan ekibi, sezonu Osasuna’da geçiren 21 yaşındaki oyuncuya yaz aylarında veda etmeye hazırlanıyor.

La Liga’da şampiyonluğa koşan Barcelona’nın Osasuna’ya kiraladığı genç futbolcu Abde Ezzalzouli gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sezon boyunca bir gol ve iki asistle oynamasına rağmen takımına istatistiklerin ötesinde bir katkı sunan genç yıldızla Chelsea, Tottenham ve Atletico Madrid’in ilgilendiği öne sürüldü.

Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Barcelona oyuncu için gelecek 25-30 milyon euro arasındaki teklifleri değerlendirmeye alacak.

İspanya'da kalmak istiyor

2022 Dünya Kupası’nda yarı final oynama başarısı gösteren Fas Milli Takımı’nın da bir parçası olan genç oyuncuyu takımda tutma fikrini de değerlendiren Barça yönetimi, kulübün ekonomik problemlerinden ötürü muhtemel bir satışa daha sıcak bakıyor.

Habere göre 21 yaşındaki oyuncu kişisel olarak İspanya’da oynamayı tercih etse de İspanyol kulüplerinin Barcelona’nın istediği ücreti karşılaması zor görünüyor.

Ezzalzouli’nin durumuna ilişkin kilit faktörlerden biri ise bu sezon eski formundan uzak görünen ve takımdan ayrılma ihtimali belirten Ansu Fati’nin geleceği olacak.