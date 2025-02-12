Barcelona 36 yaşındaki Lewandowski'nin yerine üç golcü adayı belirledi

Barcelona, yaz aylarında hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor ancak kulübün mali durumu bu süreçte önemli bir engel oluşturuyor. Katalan ekibi, geçtiğimiz ocak ayında maaş limitini aşmış olmasına rağmen, bu yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerde bulunacak. Kulübün radarında üç isim öne çıkıyor.

Barcelona'nın forvet transferindeki en büyük hedefi Newcastle United forması giyen Alexander Isak.

Sport'un haberine göre, kulüp İsveçli forvetle Aralık ayında temasa geçti ve olumlu bir geri dönüş aldı. Ancak Newcastle'ın 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep etmesi, Barcelona’nın bu transferi gerçekleştirmesini zorlaştırıyor.

Katalan ekibi, önemli bir oyuncu satışı yapamazsa Isak transferini gerçekleştirmesi pek mümkün görünmüyor.

Sesko için beklemek gerekebilir

Barcelona'nın ilgilendiği bir diğer isim ise RB Leipzig'den Benjamin Sesko. Sloven forvetin sözleşmesinde 65 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve Arsenal başta olmak üzere birçok kulübün ilgisini çekiyor. Ancak kulübün teknik heyeti, Robert Lewandowski'nin gelecek sezon da takımda kalacağını düşündüğü için kadroda iki saf santrfor bulundurmanın mantıklı olmayacağı görüşünde. Bu nedenle Barcelona, Sesko transferi için bir yıl daha bekleyebilir.

Luis Diaz transferi en olası seçenek

Barcelona'nın hücum hattı için düşündüğü üçüncü ve en olası isim ise Liverpool'dan Luis Diaz. Kolombiyalı forvetin hem kişisel hem de profesyonel nedenlerle Barcelona’da oynama fikrinden çok heyecan duyduğu belirtiliyor. 2027 yılına kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan Diaz’ın, yeni bir anlaşmaya imza atmaması durumunda Barcelona için pazarlık fırsatı doğabilir. Ancak bu transferin gerçekleşebilmesi için kulübün bazı oyuncularını elden çıkarması gerekiyor.

Diaz'ın gelişi kadroda nasıl bir değişiklik yaratır?

Barcelona’nın Diaz’ı transfer etmesi durumunda takımın hücum hattında önemli değişiklikler yaşanabilir.

Kolombiyalı oyuncunun gelişi, takımın en iyi oyuncularından biri olan Raphinha veya geçen yaz transfer edilen Dani Olmo’nun ilk 11’deki yerini kaybetmesine neden olabilir. Öte yandan, eğer Barcelona bir dokuz numara transfer ederse, Lewandowski'nin ayrılığı sonrası forvetteki yerini doğrudan doldurması mümkün olabilir.

Barcelona’nın yaz transfer dönemindeki hamleleri, kulübün mali yapısı ve oyuncu satışlarına bağlı olacak. Ancak şu an için Isak, Sesko ve Diaz kulübün en güçlü adayları arasında yer alıyor.