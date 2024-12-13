Barcelona 30 milyon euro değerindeki stoperi bedavaya kadrosuna katıyor

Barcelona, sezon sonunda serbest kalacak Jonathan Tah ile transfer görüşmelerinde avantajlı konumda yer alıyor.

Barcelona, Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan Tah'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki Alman savunma oyuncusu, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor. Bayern Münih, Inter Milan, Juventus ve Real Madrid gibi devler Tah ile ilgilenirken, Barcelona’nın bu yarışta öne geçtiği öğrenildi.

Calciomercato’ya göre, Barcelona şu anda Jonathan Tah’ı 2025 yazında serbest transferle kadrosuna katma konusunda en avantajlı kulüp olarak görülüyor.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, bu ay başında Leverkusen'de Tah ve temsilcisiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Deco, görüşme hakkında sorulara yanıt vermese de, müzakerelerin oldukça olumlu geçtiği bildiriliyor.

Tah projeden etkilendi

İspanyol basını, Tah’ın Deco’nun sunduğu projeden etkilendiğini ve Barcelona’ya transferinin yakın olabileceğini öne sürüyor. Juventus ve Inter Milan gibi Serie A devleri de Tah’a talip olsa da, oyuncunun temsilcilerinin talepleri ve Barcelona'nın projedeki üstünlüğü bu takımları geride bıraktı.

Xabi Alonso’nun geçen sezon Bundesliga şampiyonu olan takımında önemli bir rol üstlenen Tah, özellikle defans hattındaki liderliğiyle dikkat çekiyor.

Ocak ayında başka kulüplerle ön sözleşme imzalama hakkı kazanacak olan Tah, yaz transfer döneminde Barcelona’nın kadrosuna katılabilir. Deco’nun liderliğindeki görüşmeler, Barcelona’nın oyuncuyu bedelsiz transfer etme olasılığını güçlendiriyor.