Barcelona, 2022-23 sezonu yeni deplasman formasını tanıttı
Barcelona, 2022-23 için yeni deplasman formasını çıkardı. Nike, Olimpiyat altınından ilham alarak bu formayı üretti.
Forma, Katalonya'da düzenlenen 1992 Oyunlarında kullanılan mekanları içeriyor. Beş Olimpiyat halkasının renklerini de içinde barındırıyor. Ayrıca şehrin haritası da formanın üzerinde yer alıyor.
Barca, şehrin en unutulmaz yazlarından birinin 30. yıl dönümünü kutlamayı amaçlıyor.
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Barcelona, formanın erkekler ve kadınlar için günlük yaşamda kullanılmasını amaçladıklarını söyledi. Ayrıca Olimpiyat ruhunun formada yer aldığını söylediler.
Barcelona 2022-23 deplasman forması fiyatı ve nasıl alınır?
Barcelona, 2022-23 deplasman formasını 27 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Barca Mağazaları ve kulübün e-ticaret kanalları aracılığıyla önceden satışa sundu.
Barcelona 22-23 replika deplasman forması
Barcelona'nın 2022-23 iç saha formasında olduğu gibi, oyuncuların sahada giyecekleri forma ve şortlar ile taraftarların giyeceği replikalar, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen %100 geri dönüştürülmüş polyester kumaştan üretiliyor.
Taraftarlar ayrıca, Xavi'nin takımının La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıktıklarında giydiği forma kalitesiyle aynı olacak bir forma versiyonuna da sahip olabilir.
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