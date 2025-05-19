Barcelona 20 yaşındaki Kolombiyalı golcünün transferinde mutlu sona çok yakın

Barcelona, Millonarios’un 20 yaşındaki forveti Villarreal ile yakından ilgileniyor.

La Liga’da şampiyonluğu garantileyen Barcelona, 2024-25 sezonu öncesinde kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirme planlarını devreye aldı. Katalan kulübü, Kolombiya futbolunun parlayan yıldızlarından Neyser Villarreal’i transfer listesine dahil etti.

Millonarios forması giyen 20 yaşındaki Kolombiyalı forvet, son Güney Amerika U20 Şampiyonası'nda sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamlayan Villarreal’i Barcelona’nın uzun süredir izlediği ve oyuncuyla sözleşme imzalamaya oldukça sıcak baktığı bildiriliyor.

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Mundo Deportivo’nun Kolombiya kaynaklarına dayandırdığı haberde, Barcelona scoutlarının Villarreal’i şampiyona boyunca yakından takip ettiği ve performansından oldukça etkilendiği belirtildi. Oyuncunun mevcut kulübü Millonarios ile olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Villarreal’in şu ana dek bu sözleşmeyi yenilemeyi reddettiği biliniyor.

Atletico Madrid’den de teklif geldi

Barcelona’nın dışında Villarreal’e bir başka İspanyol kulübü olan Atletico Madrid’in de ilgi gösterdiği bildirildi. Atletico, genç oyuncunun transferi için Millonarios ile 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı ancak Villarreal ve menajerleri bu teklifi reddetti.

Daha önce Brezilya’nın Vasco da Gama kulübünden gelen teklif de yine oyuncunun çevresi tarafından geri çevrilmişti.

Barcelona cephesi ise son yıllarda potansiyeli yüksek oyunculara erken yatırım yaparak büyük bonservis ödemeden kadrosunu güçlendirme stratejisini sürdürüyor. Villarreal transferi bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ancak genç oyuncunun Katalan devine transfer olması halinde doğrudan A takıma mı katılacağı, yoksa uyum süreci için başka bir kulübe kiralık mı gönderileceği henüz netlik kazanmış değil.

Villarreal’in transferiyle ilgili kararın, yaz aylarında Barcelona’nın genç oyuncu gelişimi sorumluları Deco ve Bojan Krkic’in görüşmeleri doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.