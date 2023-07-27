Gişedeki macerasına rekorlar kırarak başlayan Barbie’nin hangi takımlı olduğu ortaya çıktı!

Son dönemin en popüler filmlerinden Barbie’nin yıldızı Margot Robbie’nin gönlünden geçen Premier Lig takımı ortaya çıktı. NFL’de New Orleans Saints'i destekleyen ve hokeyde New York Rangers taraftarı olduğu bilinen Robbie, söz konusu spor futbol olduğunda film yapımcısı eşi Tom Ackerley’nin de etkisiyle Fulham’a yakınlık duyuyor. 33 yaşındaki Robbie ve Ackerley bilindiği gibi Suite Française filminin setinde tanışmış ve Aralık 2016’da evlenmişlerdi.

Bağlılık yemini etti

Daha önce yaptığı açıklamada en iyi arkadaşlarından biri olan Josie’nin Aston Villa taraftarı olduğunu açıklayan Robbie, Aston Villa-Fulham maçı öncesinde gergin olduğunu ancak Fulham için bağlılık yemini ettiğini açıklamıştı.

Fulham’ın Ağustos 2014’te Millwall’a 1-0 kaybettiği karşılaşmada Craven Cottage tribünlerinde yer alan Robbie, kulübün sosyal medya sayfalarında da yer almıştı. Premier Lig’de geride bıraktığımız sezonda 38 maçta 52 puan toplayan Fulham oldukça iyi bir sezon geçirmişti. Fulham yeni sezonun ilk maçında 12 Ağustos’ta deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek.