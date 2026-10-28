Chelsea'nin Anfield Road'da Liverpool'a konuk olacağı maç öncesinde Alonso, bir dönem Bayer Leverkusen'de Bundesliga'da birlikte başarılı olduğu Wirtz'i övdü.

Alonso, "Flo ile Bayer Leverkusen'de geçirdiğim dönem hakkında konuşabilirim" dedi ve ekledi: "Bugün burada olmamın başlıca nedenlerinden biri, onunla Leverkusen'de geçirdiğim zaman."

Alonso, 2022'den 2025'e kadar Wirtz ile Bayer Leverkusen'de çalıştı. İspanyol teknik adam, ligin alt sıralarındaki bir takımı 2023/24 sezonunda namağlup Almanya şampiyonu olan ve Almanya Kupası'nı kazanan bir ekibe dönüştürdü. Wirtz ise hücum hattının gerisinde takımının kilit ismiydi.

2025'te ikisi de Leverkusen'e veda etti. Alonso, eski kulübü Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine göreve başladı ancak kısa süre sonra kovuldu. Şimdilerde Chelsea'nin başında. Wirtz ise 125 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer oldu. Burada yüksek beklentileri karşılayamadı ve eleştirilere maruz kaldı. Ancak son dönemde performansı yükselişe geçti.

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Alonso, "O, bana pek çok konuda yardımcı olan özel bir oyuncuydu. Ondan çok şey öğrendim ve şimdi Liverpool'dayken de onu takip ediyorum. Hepimiz bir sonraki adımın her zaman ilgi çekici olduğunu biliyoruz. O da giderek daha iyiye gidiyor" dedi.

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Wirtz, son dört maçta dört gol katkısı yaptı. Pazar günü son dönemde çok iyi oynayan Brighton & Hove Albion'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyette, yön değiştiren şutuyla Liverpool'un öne geçtiği golü sağladı. Ancak daha sonra ayak bileği burkuldu ve bir saati biraz aşkın süre geçtikten sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sahadan aksayarak ayrıldıktan sonra durumunun çok ciddi olmadığına dair ilk işareti verdi. Almanya millî takımının yıldızı, Sky'a şunları söyledi: "Henüz herhangi bir kontrol yapılmadı. Çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Son haftalarda ara sıra ayak bileğim burkuldu. Bunu kontrol altına almam gerekiyor."

Çarşamba günü Carabao Kupası'nın üçüncü turunda Alonso ile yeniden karşılaşacağı maçta oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil. Teknik direktör Andoni Iraola'ya göre durumu "daha ciddi bir şeye benzemiyor" ancak Iraola, "Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu yüzden durumuna bakmamız gerekiyor" dedi.