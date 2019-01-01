Balotelli'den ırkçı taraftarlara mesaj: Uyanın cahiller!

Hellas Verona maçında taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Mario Balotelli, hem taraftarlara hem de kulüp başkanına ateş püskürdü.

’nın 11. haftasında Hellas Verona ile Brescia karşılaşmış ve Verona maçı 2-1 kazanmıştı. Ancak tribünlerin ırkçı saldırıları karşılaşmaya gölge düşürmüştü.

Top ayağına geldiği anda Verona taraftarlarının yaptığı ırkçı tezahüratlara öfkelenen Balotelli, topu tribünlere göndermiş ve sahayı terk etmek istemişti. Her iki takımın oyuncuları da Balotelli'yi sakinleştirmeye çalışmış ve oyuncunun mücadeleye devam etmesini sağlamışlardı.

Maç sonrası Radio Cafe'ye röportaj veren Verona'nın fanatik taraftar grubunun lideri Luca Castellini, Balotelli'nin 'soytarılık' ettiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Siz küçük kafalı insanlardan çok daha büyük sosyal ve tarihi bir sorundan bahsediyorsunuz. Siz iyice kafayı yediniz, uyanın cahiller! Mahvolmuş bir haldesiniz."

Bu açıklamaların üzerine resmi Instagram sayfası üzerinden tepki gösteren Balotelli, Castelli'nin söylediklerinin futbolla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını dile getirdi:

"Siz küçük kafalı insanlardan çok daha büyük bir sosyal ve tarihi bir sorundan bahsediyorsunuz. Siz iyice kafayı yediniz, uyanın cahiller! Mahvolmuş bir haldesiniz."

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"Mario, İtalya için gol atarken her şey ne güzeldi ama, öyle değil mi?"

Serie A Disiplin Komitesi'nin yaşananlar ile ilgili 5 Kasım Salı günü toplanması bekleniyor. Fakat yakın zamanda yaşanan benzer olaylara karşı yaptırımlardan kaçınılmıştı ve küçük bir grubun yaptıklarının lig kurallarının ihlal edilmesi olarak görülmemesi gerektiğini belirtmişlerdi.

İtalyan Oyuncular Birliği Başkanı Damiano Tomassi, ANSA Haber Ajansı'na verdiği demecinde olayın ardından şu demeci verdi: "Eğer birisi sırf bir oyuncunun ten rengi sebebiyle maymun sesi çıkarıyorsa bu ırkçılıktır. Bundan kaçış yok. Sadece 1 veya 2 kişi olsa bile bu çok fazla!"