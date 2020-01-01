Balotelli, Lazio taraftarlarını kınadı! "Utanın!"

İtalya'da ırkçılık krizi büyümeye devam ediyor. Brescia deplasmanına giden Lazio taraftarları Balotelli için dakikalarca ırkçı tezahüratlarda bulundu.

Mario Balotelli'nin forma giydiği Brescia, konuk ettiği 'ya 2-1 mağlup oldu ancak maça konuk ekip taraftarlarının ırkçı tezahüratları damga vurdu.

Deplasman tribününde yer alan Lazio taraftarlarının, karşılaşmanın ilk yarısında yaptığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle statta bir anons yapıldı ve tezahüratların devam etmesi halinde mücadeleye ara verileceği duyuruldu.

Balotelli, karşılaşma sonrası Instagram hesabından mücadelenin 18. dakikasında kaydettiği golü paylaşarak, Lazio taraftarlarını kınayan bir mesaj yayınladı. İtalyan futbolcu paylaşımının altına, "Üzücü bir mağlubiyet ama doğru yoldayız ve daha güçlü devam edeceğiz! Tribündeki Lazio taraftarları utanın..." yorumunda bulundu.

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi ise ırkçı tezahüratlar sırasında taraftarlarının bulunduğu tribüne tepki gösterdi.