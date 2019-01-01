Balotelli'den ırkçılık tepkisi: Birkaç aptalı suçluyorum

Brescia'da forma giyen İtalyan santrfor, hafta sonu oynanan lig maçında kendisine yönelik yapılan ırkçı saldırılara karşı tepkisini gösterdi

ekiplerinden Brecia'nın formasını giyen Mario Balotelli, takımının Verona deplasmanında 2-1 kaybettiği maç esanasında ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı.

Olay anında oldukça sinirli olan İtalyan oyuncu, sahayı terk etmek istese de hakem ve oyuncular tarafından ikna edilerek maça devam etmişti.

İtalyan televizyon programı Le Iene'ye konuşan Balotelli, Verona taraftarlına karşı sert ifadeler kullandı:

"Pazar günü olan şey hiç hoş değildi ama bundan dolayı Verona'yı suçlamıyorum. Bu olayın arkasındaki birkaç aptalı suçluyorum. Bu aşağılık insanları suçladım ve hepsi bu kadar çünkü ne dediklerini sahadan duyabiliyordum"

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İtalyan oyuncu, yaşanan olaylara karşı tepkisini şu ifadelerle sürdürdü:

"Verona taraftarları bana hep iyi davrandı ama bir oyuncunun dikkatini dağıtmak istiyorsanız bunun bin türlü yolu var. Bu şekilde olmaz, bu hoş değil. Irkçı şakalar hiç iyi olmadı ve olmayacak. Bunu yapanlar az sayıda aptal insan ama hep oradalar"

Verona, bu olayların ardından bir maç tribün kapama cezası almıştı.