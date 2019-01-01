Balotelli açıkladı! Bresica'da kalacak mı?

Brescia'nın süperstarı Mario Balotelli, takımının Parma ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Brescia'nın ile berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Mario Balotelli, karşılaşmanın ardından takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Devre arasında takımdan ayrılacağına dair iddiaları cevaplayan Balotelli, "Brescia'da kalmak istiyorum. Evimdeyim, mutluyum. Burada kendimi iyi hissediyorum. Başkan, 'Seni istemiyorum!' diyene kadar burada kalacağım. Sakin bir yıl geçirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bu sezon 'da 12 maça çıkan 29 yaşındaki yıldız, 4 gol attı.