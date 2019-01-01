Balotelli, Brescia'dan bedelsiz olarak ayrılabilir

Brescia Başkanı Massimo Cellino, Balotelli’nin istediği takdirde ocak ayında bedelsiz olarak takımdan ayrılabileceğini söyledi.

ekibi Brescia, ekonomik olarak çok zor günler geçiyor. Bu durum takımın yıldız ismi Mario Balotelli’nin takımdan ayrılmasına sebebiyet verebilir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Brescia Başkanı Cellino, “Mario üzgün çünkü kendisini tam olarak futbola veremiyor. Serie A’ya dönmek, kariyerini kurtarması için için büyük bir fedakârlıktı. Belki bunun daha basit olacağını düşünmüştür. Ocak ayında takımdan bedelsiz olarak ayrılma hakkı var. Bir tercih yapması gerekiyor. Ben ayrılmasını istemiyorum. Eğer giderse, ikimiz de verdiğimiz sözü tutamamış olacağız” dedi.

"Balotelli için endişeleniyorum"

Daha önce Balotelli hakkında ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Cellino, “Sadece Balotelli hakkındaki soruyu şakayla karışık geçiştirmeye çalışıyordum. Ben bir katoliğim. Irkçı olamam. Sözlerim çarpıtıldı. Balotelli için endişeleniyorum. Stadyumlara sadece futbolculara saldırmak için gidenler var. Balotelli bir savaşçı değil. Yaşadıklarını yansıtmamaya çalışıyor ancak hangi şeylerin canını acıttığını insanlara hissettirmesi lazım” diye konuştu.