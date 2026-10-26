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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Ballon d'Or: Unai Simón dünyanın en iyi kalecisi

Y. Bounou
U. Simon
E. Mendy
T. Courtois
D. Raya
J. Garcia
E. Martinez
M. Safonov
Vozinha
G. Kobel
Barcelona
Real Madrid
Arsenal
İspanya
Arjantin
Al Hilal
Al Ahli
Fas
Senegal
Chelsea
Paris Saint-Germain
La Liga
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi
Dünya Kupası
Fas
İspanya
Senegal
Belçika
Arjantin
Rusya
Cabo Verde
İsviçre
İngiltere
Suudi Arabistan
Fransa

İspanya'nın kalesi güvende

Athletic Bilbao ve İspanya Milli Takımı kalecisi Unai Simon, pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Altın Top töreninde dünyanın en iyi kalecisi ödülünü kazandı.

Simon, ödül için 9 önemli kaleciyle yarıştı. Bunlar; Yassine Bounou (Fas - Hilal), Thibaut Courtois (Belçika - Real Madrid), Joan Garcia (İspanya - Barcelona), Gregor Kobel (İsviçre - Dortmund), Emiliano Martinez (Arjantin - Chelsea), Edouard Mendy (Senegal - Ahli), David Raya (İspanya - Arsenal), Matvey Safonov (Rusya - Paris Saint-Germain), Unai Simon ve Vozinha (Cape Verde - Colo Colo) idi.

Simon'ın ödülü kazanmasının arkasındaki en önemli etken, İspanya'nın Dünya Kupası sırasında birinci kalecisi olduktan sonra 2026 Dünya Kupası'nı kazanması oldu.

Simon, turnuvada 8 maçta yalnızca bir gol yedikten sonra turnuvanın en iyi kalecisi olarak Altın Eldiven ödülünü aldı.

Athletic Bilbao kalecisi kupayı kaldırmakla yetinmedi, aynı zamanda turnuva tarihinin gol yemeden geçirilen en uzun serisini de kaydetti. 2022 Dünya Kupası'ndaki son iki maçından 2026 edisyonundaki ilk 6,5 maça kadar uzanan 650 dakika boyunca kalesini gole kapalı tuttu.

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