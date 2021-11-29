Ballon d'Or ne zaman? Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda?

Futbol bir takım çalışması olsa da bireysel performanslar göz ardı edilemez. Ballon d'Or ise her yıl bir önceki sezonun en iyi oyuncularını ön plana çıkarıyor.

Futbolun bu prestijli bireysel ödülüne son yıllarda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi damga vururken iki rakip oyuncu bu yıl da Ballon d'Or için yarışıyor.

Peki Ballon d'Or ödül töreni ne zaman ve hangi kanalda?

Ballon d'Or ne zaman, hangi kanalda?

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyon geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

30 kişilik kısa listenin açıklanmasının ardından farklı ülkelerden seçilen gazeteciler büyük ödülün sahibi için oy verme sürecini tamamladı.

Ballon d'Or 29 Kasım 2021'de TSİ 22:30'da başlayacak. Ödül töreni, 29 Kasım Pazartesi 22.10'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanalında yayınlanacak.

Ballon d'Or adayları kimler?

Ballon d'Or ödülü için, Romelu Lukaku, Neymar, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suarez, Mohamed Salah, N'Golo Kante gibi isimler aday gösterildi.

Ballon d'Or seçim süreci nasıl işliyor?

Ballon d'Or adayı 30 isimden oluşan ilk kısa liste, prestijli Fransız yayını olan France Football'un editör ekibi tarafından oluşturuluyor.

30 kişilik kısa listenin ardından, çeşitli ülkeleri temsil eden gazetecilerden oluşan bir jüri bir araya getirilerek, birincilik, ikincilik ve üçüncülük koltuğuna oturacak isimleri belirlemek için oy verme işlemine geçiliyor.

En son Ballon d'Or kazananları

Messi altı galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor.

Arjantinli, Ballon d'Or'u en son 2019'da, dört yıl ödülsüz kaldıktan sonra kazandı.