Bale ve Dybala, FIFA oynayarak yardım topladı
Yıldız futbolcuların öncülük ettiği Combat Corona adlı yardım kampanyasında Gareth Bale ve Paulo Dybala kolları sıvadı.
38 Entertainment adlı e-spor şirketi ile anlaşılarak düzenlenen turnuvada Bale ve Dybala, FIFA 20'de kozlarını paylaştı.
Twitch üzerinden yayınlanan maçta izleyicilerin katılımıyla UNICEF gibi yardım kuruluşları için toplamda 18 bin sterlin bağış toplandı.
Yakın zamanda koronavirüsü yenen Dybala, FIFA'da Bale'i geriden gelerek 3-1 mağlup etti.
Yardım kampanyasına katılan diğer futbolcuların oynadığı maçlarda Everton'dan Dominic Calvert Lewin, takım arkadaşı Jordan Pickford'ı yendi. Manchester United'lı Luke Shaw, Chelsea'den Ruben Loftus-Cheek'i mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'dan bir diğer isim Daniel James, Chelsea'li Billy Gilmour'a yenildi. Arsenal'li Keiran Tierney ise Chelsea'den Mason Mount'u geçmeyi başardı.