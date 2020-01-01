Bale ve Dybala, FIFA oynayarak yardım topladı

Real Madrid'in Gallerli yıldızı Gareth Bale ile Juventus'tan Paulo Dybala, koronavirüsle mücadele kapsamında bağış toplamak için bir araya geldi.

Yıldız futbolcuların öncülük ettiği Combat Corona adlı yardım kampanyasında Gareth Bale ve Paulo Dybala kolları sıvadı.

38 Entertainment adlı e-spor şirketi ile anlaşılarak düzenlenen turnuvada Bale ve Dybala, FIFA 20'de kozlarını paylaştı.

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Twitch üzerinden yayınlanan maçta izleyicilerin katılımıyla UNICEF gibi yardım kuruluşları için toplamda 18 bin sterlin bağış toplandı.

Daha fazla takım

Yakın zamanda koronavirüsü yenen Dybala, FIFA'da Bale'i geriden gelerek 3-1 mağlup etti.

Yardım kampanyasına katılan diğer futbolcuların oynadığı maçlarda 'dan Dominic Calvert Lewin, takım arkadaşı Jordan Pickford'ı yendi. 'lı Luke Shaw, 'den Ruben Loftus-Cheek'i mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'dan bir diğer isim Daniel James, Chelsea'li Billy Gilmour'a yenildi. 'li Keiran Tierney ise Chelsea'den Mason Mount'u geçmeyi başardı.