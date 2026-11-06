Barcelona'nın yıldızı Alejandro Balde'nin geleceği kritik aşamasına girdi; menajeri Jorge Mendes, teklifleri toplamak ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin görüşlerini öğrenmek için çalışıyor.

Sport gazetesi, Balde'nin kendisi için en iyi seçeneğin önümüzdeki kış transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmak olduğunun gayet farkında olduğunu aktardı.

Balde, konumunu ve etkili rolünü yeniden kazanmasına imkân tanıyacak bir sportif proje arıyor. Bu noktada, Liverpool'a kiralandığı dönemde piyasa değerini yeniden yükseltmeyi başaran Ronald Araujo, örnek alınabilecek bir model olarak öne çıkıyor.

Balde, forma şansında sürekliliği yeniden yakalayarak ve kendisine açıkça güvenen bir takım içinde yeteneklerini kanıtlayarak Uruguaylı savunmacının izinden gitmeyi hedefliyor.

Mendes, Balde'yi kadrosuna katma konusundaki ilgi düzeyini ölçmek için çeşitli kulüplerle temaslar yürütüyor ve önümüzdeki haftalarda oyuncuyla istişare ederek mevcut seçenekleri değerlendiriyor.

Barcelona, oyuncuyu 40 milyon euro karşılığında satmayı önceliklendiriyor; ancak menajeri, satın alma opsiyonlu kiralamanın daha uygulanabilir olduğunu düşünüyor, hatta belirli şartların gerçekleşmesi halinde bu opsiyon zorunlu hale dönüşebilir.

Katalan kulübü, en azından bu kiralamanın oyuncunun piyasa değerini yükseltmeye katkı sağlamasını ve önümüzdeki yaz önemli bir satış işleminin önünü açmasını umuyor. Balde kulübün akademi çıkışlı oyuncularından biri olduğu için, transferin getirisi tamamen Barcelona'ya gidecek.

Mendes özellikle İngiltere transfer pazarını araştırıyor. Liverpool, Aston Villa ve Manchester United, olası transferin şartlarını dinledi, ancak hiçbiri henüz nihai bir karar vermedi.

Tottenham ve Manchester City de masadaki seçenekler arasında yer alıyor; ancak bu iki kulübün herhangi bir hamlesi, kış transfer döneminde bazı oyuncuların ayrılmasına bağlı olacak.

İtalya'da ise Roma ve Juventus, oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için Mendes ile halihazırda görüşmeler yaptı. Buradaki temel engel, iki kulübün de mali yapısının karşılamakta zorlandığı Balde'nin maaşı.

Monaco oyuncuyu kadrosuna katma ihtimaline bağlı kalmayı sürdürürken, yaz döneminde onu transfer etme konusunda güçlü bir istek gösteren Benfica'nın ilgisi azaldı; zira Portekiz ekibinin kadrosunda sol bek mevkisi şu anda dolu durumda.

Balde'nin ayrılığı, Barcelona'nın sportif planlaması açısından özel bir öneme sahip. Kulüp, bu transferin sağlayacağı maaş faturasındaki tasarrufun, halihazırda mevcut olan ve yaklaşık 4 milyon euroya ulaşan maaş marjıyla birlikte, ocak ayında kış transfer dönemine girmekte ve yeni oyuncuları tescil edebilme garantisini sağlamakta belirleyici bir etken olabileceğini düşünüyor.

Sportif yönetim, bu mali imkânlardan yararlanarak sol ayaklı bir stoper ya da üst düzey, çok yönlü bir bek transfer etmek istiyor; bu iki mevki, teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunu güçlendirmek için öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle, Barcelona oyuncuyu nihai olarak satmayı tercih etse de, maaş yükünü anında hafifletmesine imkân tanıyacak ve gelecekte mali getiri elde etmeyi garanti edecek farklı formülleri değerlendirmeye hazır.

Mendes'in önünde artık mevcut seçenekleri düzenlemek ve Balde'ye en cazip teklifleri sunmak için birkaç hafta var. Kararın aralık ayında verilmesi bekleniyor; hedef ise oyuncunun ayrılığını ocak ayındaki kış transfer döneminde tamamlamak.