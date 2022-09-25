B Ligi'ne yükselen Türkiye ilk yenilgisini Faroe Adaları'nda aldı

Stefan Kuntz'un takımı zayıf rakibi karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde C kategorisinde yer alan ve 1. Grup'ta liderliği daha önce garantileyen Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı zayıf rakibi Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu.

Grupta oynadığı son maçta İstanbul'da konuk ettiği Lüksemburg ile berabere kalan ay-yıldızlı takım böylece üst üste oynadığı iki zayıf rakibini de mağlup edemedi ve gelecek adına büyük bir soru işareti oluşturdu.

Goller ikinci yarıda

İlk yarı boyunca oldukça etkisiz bir karşılaşma çıkartan Stefan Kuntz'un öğrencileri, Faroe Adaları'nın katı savunmasını aşacak oyun hızına ulaşmayı başaramayınca ilk 45 dakika golsüz sona erdi: 0-0. Skorda dengeyi bozan gol ise 51'de geldi.

Sağ kanattan Vatinhammar'ın ortası Kaan tarafından ıskalanınca arka direkte topla buluşan Davidsen sert vurdu, Ozan'a da çarpan top Faroe Adaları'nı öne geçirdi: 1-0.

Golün ardından özgüveni artan Faroe Adaları, 59'da ikinci golü buldu. Savunma arkasına sarkan Edmundsson ceza sahası içerisinde sol çaprazdan çıkardığı sert şutla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Son bölümde yüklenen Türkiye, 89'da son dönemde Başakşehir'de sergilediği performansla dikkatleri çeken Serdar Gürler'in golüyle farkı bire indirse de maç sonu tabelada tarihi bir Faroe Adaları galibiyeti yazdı: 2-1.