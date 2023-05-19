UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar - West Ham United maçının ardından olaylar çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde West Ham, deplasmanda AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İlk maçı evinde 2-1 kazanan Premier Lig ekibinin oyuncuları son düdüğün ardından ise bu zaferi doyasıya kutlayamadı.

Çünkü AZ taraftarları, maçın hemen ardından büyük bir huzursuzluğa neden oldu. Yorumcu Wytse van der Goot'a göre Hollandlılar, son düdükten sonra West Ham United oyuncularının aile üyelerine ve tanıdıklarına saldırdı.

Bu esnada güvenlik görevlileri hareket geçti ancak yeterli olmadı. Öte yandan Tomas Soucek başta olmak üzere West Ham oyuncuları, Alkmaar taraftarlarına müdahale etti ve yumruklar havada uçuştu.

Ne söylendi?

Yukarıdaki videoda saldırı anı görünmüyor ancak Van der Goot, yorumcu konumundan gördüklerini şu sözlerle anlattı: "Tezahürat yapan West Ham taraftarları, AZ taraftarlarının saldırısına uğradı. West Ham oyuncuları da olaya artık müdahil oluyor çünkü bu futbolcuların akrabaları da o bölgede.

"Bunlar çok ama çok çirkin sahneler, bu büyük bir arbede. Burada olanlar inanılmaz."

ESPN yorumcusu Mark van Rijswijk ise olaylarla ilgili şunları söyledi: "Harika bir akşamın hüzünlü bir sonu. A'dan Z'ye harika bir Avrupa macerası olan iki takımın mücadelesinin bu şekilde bitmemesini umalım."

Görüntülerin incelenmesinin ardından taraftarlara ve tribüne müdahale eden West Ham futbolcularına ceza verilip vermeyeceği merakla bekleniyor.