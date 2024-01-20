Aymeric Laporte: Suudi Arabistan’da hayat trafik ve otomobilde geçen zamandan ibaret

Manchester City’deki kariyerini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla noktalayan ve Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına transfer olan dünyaca ünlü stoper Aymeric Laporte, bu ülkede yaşadığı problemlere değindi. Yeni takımında Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Laporte, Suudi Arabistan’daki yaşam tarzına uyum sağlamakta bir hayli zorlandığını ifade etti.

“Avrupa’dan sonra hepimiz için büyük bir değişim oldu ama hayatta en önemli şeylerden biri adaptasyon.

Suudi Arabistan’da işleri bizim için kolaylaştırmadılar ve orada futbol oynayan birçok mutsuz futbolcu var.

Burada her şeyi hafife alıyorlar. Onlara vereceğiniz ültimatomun bir önemi yok. Bir şey için pazarlık yapıyorsunuz ve imzaladıktan sonra kabul etmiyorlar. Özen gösteriyorlar ama benim zevkime göre yeterli değil. Avrupa'da size çok iyi bir maaş ödüyorlar ama her şeyden önce size çok daha iyi bakıyorlar.

Yaşam kalitesi açısından farklı bir şey bekliyordum çünkü burada günün sonunda üç saatinizi trafikte geçiriyorsunuz. Bu şehir trafikten ve arabada harcanan zamandan ibaret. Alışveriş merkezleri muhteşem. Ancak trafik olumsuz bir nokta. Her üç günde bir oynuyoruz ve bu çok yorucu.

Sıkıcıdan çok yorucu olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla maç var ve birbirlerine çok yakınlar ve bu da çok fazla dinlenmenize izin vermiyor. Kupa, Suudi Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi oynuyoruz”