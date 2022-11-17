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Cristiano Ronaldo

Avustralya Ligi'nin büyük hayali Cristiano Ronaldo

Uğur Aktan
19:02 GMT+3 17.11.2022
Cristiano Ronaldo
Manchester United'da istenmeyen adama dönüşen Portekizli efsanenin yeni durağı Avustralya Ligi olabilir.

Dünya Kupası öncesinde ünlü futbol muhabiri Piers Morgan'a yaptığı açıklamlar nedeniyle Manchester United'da büyük tepki çeken ve turnuvanın ardından takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'ya ilk teklif Avustralya Ligi'nden geldi. Ligin CEO'su Danny Townsend, Portekizli yıldıza kapılarının açık olduğunu ve kendisini liglerinde görmeyi istediklerini açıkladı. 

Townsend ne söyledi?

"A-League son dönemde Nani gibi önemli bir isme ev sahipliği yaptı ve Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e Ronaldo ile ilgilendiğimizi de ilettik.

Bu ihtimal belki çok gerçekçi görünmeyebilir ancak kesinlikle dikkate alınması gereken bir öneri.

Bu konudaki temaslarımız sürüyor ve bu çabalarımızın nereye varacağını zamanla hep beraber göreceğiz" 

Yaptığı açıklamalarda Manchester United'ın sahibi olan Glazer ailesini ve Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ı hedef alan Ronaldo'nun takım arkadaşları tarafından da tepki çektiği öne sürülüyor.

Adı son dönemde altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon'un yanı sıra MLS takımlarıyla da anılan Ronaldo'nun büyükanne ve büyükbabasının Avustralya'da yaşaması da bu ihtimali güçlendiriyor.

Bilindiği gibi Ronaldo'nun annesi ailesi yıllar önce Avustralya'ya yerleşirken, oğlunun Sporting Lizbon altyapısındaki hızlı yükselişi nedeniyle Portekiz'i terk etmemiş ve ailesinin aksine bu ülkede kalmıştı.

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