Avustralya Ligi'nin büyük hayali Cristiano Ronaldo

Dünya Kupası öncesinde ünlü futbol muhabiri Piers Morgan'a yaptığı açıklamlar nedeniyle Manchester United'da büyük tepki çeken ve turnuvanın ardından takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'ya ilk teklif Avustralya Ligi'nden geldi. Ligin CEO'su Danny Townsend, Portekizli yıldıza kapılarının açık olduğunu ve kendisini liglerinde görmeyi istediklerini açıkladı.

"A-League son dönemde Nani gibi önemli bir isme ev sahipliği yaptı ve Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e Ronaldo ile ilgilendiğimizi de ilettik.

Bu ihtimal belki çok gerçekçi görünmeyebilir ancak kesinlikle dikkate alınması gereken bir öneri.

Bu konudaki temaslarımız sürüyor ve bu çabalarımızın nereye varacağını zamanla hep beraber göreceğiz"