Avustralya kalecisi Andrew Redmayne, Peru kalecisi Pedro Gallese'nin penaltı notlarını sahanın dışına fırlattı
Avustralyalı kaleci Andrew Redmayne’in, pazartesi günkü penaltılar öncesinde Peru kalecisi Pedro Gallese'nin penaltı notlarını sahanın dışına doğru attığı görüntüler ortaya çıktı.
İki takım, Dünya Kupası'na gidebilmek umuduyla kıtalararası eleme maçı için Katar'daki Ahmad bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Maçın sonunda, Dünya Kupası'na gidecek takımı penaltı atışları belirleyecekti.
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Ne yaşandı?
İşte tam da o anda, herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Avustralya kalecisi Redmayne, kendisi gibi kaleci olan Pedro’nun, penaltı için tuttuğu notlara baktığını gördü.
Pedro, daha sonra kalesine geçince Redmayne rakip kalecinin notlarına yaklaştı ve bir anda onları alıp sahanın dışına doğru fırlattı.
Bu görüntüler, maç sonrasında şok etkisi yarattı ve pek çok kişi bu anın yaşanmasına anlam veremedi.
Ancak, bir kalecinin ne tür yardımlar alabileceğini yine onun gibi kaleci olan birisi bilebilirdi.
Şüphesiz ki Redmayne de Pedro’nun notlarının ona yardım edeceğini biliyordu ve bu yüzden onları yok etmeye karar verdi.
Redmayne'in akıl oyunlarının görüntüleri, maçın ardından oldukça ilgi çekti ve viral oldu.
Avustralya kalecisinin, takımına yönelik yaptığı tek katkı bu değildi. O, performansıyla ülkesine çok önemli bir fayda sağlarken yaptığı kurtarışlarla ülkesinin mücadeleden 5-4 üstün ayrılmasını sağladı.
Kalecinin, kurtardığı penaltılar öncesinde dans etmesi de herkesi şaşırttı.
Maçın ardından bu konu hakkında çeşitli tartışmalar yapılsa da sonuç olarak Avustralyalı kalecinin yaptığı şey, takımına avantaj sağladı ve kahraman kaleci, ülkesiyle beraber Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
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