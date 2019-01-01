Avrupa'nın beş büyük liginde devler zorlandı

Avrupa'nın önde gelen liglerinde liderlik mücadelesi veren takımlardan Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid ve PSG puan kaybı yaşadı.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve 'daki ( ) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da , Almanya'da Borussia , Fransa'da ise (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liverpool, konuk olduğu Aston Villa'yı son dakikalarda attığı gollerle 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Son şampiyon , sahasında 1-0 geri düştüğü mücadelede 'ı 2-1'lik skorla geçti.

Çağlar Söyüncü, takımı 'nin deplasmanında 2-0 galip geldiği maçta bir gol attı.

'ı ağırlayan 'da Cenk Tosun, uzatma dakikalarında kaydettiği golle mücadelenin 1-1 tamamlanmasını sağladı.

'nin konuk olduğu 'u 2-1 yendiği haftada , deplasmanında 1-0 yenildi.

Beşiktaş'ın UEFA 'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasının ardından 31 puana ulaşan namağlup Liverpool, Manchester City'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 23'er puanla Leicester City ve Chelsea izledi.

La Liga

Barcelona, deplasmanında 3-1 yenilmesine rağmen rakiplerinin puan kaybetmesiyle La Liga'nın zirvesinde yer aldı.

Şampiyonluk adaylarından , sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

Zirve mücadelesi veren takımların karşılaştığı mücadelede , deplasmanda Granada'yı 2-1 yendi.

Haftanın öne çıkan maçında ile , 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

'un UEFA Avrupa Ligi grubunda yer alan , deplasmanında 1-0 kazandı.

Enes Ünal, takımı Valladolid'in sahasında Mallorca'yı 3-0 yendiği karşılaşmada penaltıdan bir gol kaydetti.

La Liga'nın 12. haftasında bir maç eksiğiyle 22 puana sahip Barcelona, aynı puanlı ve bir maçı eksik olan Real Madrid ile Real Sociedad'ın averajla önünde zirvede yer aldı. Ligde Atletico Madrid ve Sevilla 21'er, Granada 20 puanla sıralandı.

Serie A

Milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosunda bulunduran Juventus, deplasmanda 'yu 1-0 yendi.

'ya konuk olduğu maçı 2-1 kazanan , zirve takibini sürdürdü.

Haftanın öne çıkan maçında Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden , sahasında 'yi 2-1 mağlup etti. Mert Çetin'in ilk kez 11'de forma giydiği ve kırmızı kart gördüğü Roma'da Cengiz Ünder ise geçirdiği sakatlıktan yaklaşık 1,5 ay sonra tekrar sahaya çıktı.

Hakan Çalhanoğlu'nun görev yaptığı , evinde 'ya 2-1 kaybetti.

Serie A'nın 11. haftasını 29 puanla geçen son şampiyon Juventus'u, 28 puanla Inter, 22 puanla Roma, 21'er puanla Lazio, ve izledi.

Bundesliga

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda 'i 2-1 yendi.

Son şampiyon , 'a konuk olduğu maçı 5-1 kaybetti. Bu sonuç, Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac'ın görevinin sonlandırılmasına neden oldu.

Zirve mücadelesi veren 'un evinde 'u 3-0 mağlup ettiği haftada, Leipzig de sahasında 05'i 8-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Ozan Kabak, takımı 04'ün deplasmanında 3-2 kazandığı mücadelede bir gol buldu.

Kaan Ayhan, takımı 'un sahasında Köln'ü 2-0 yendiği mücadelede ikinci golün pasını verdi.

Bundesliga'nın 10. haftası sonunda 22 puan toplayan lider Borussia Mönchengladbach'ı, 19 puana sahip Borussia Dortmund, 18'er puanlı Leipzig, Bayern Münih, ve Schalke 04 takip etti.

Ligue 1

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, deplasmanda 'a 2-1 yenilerek üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in forma giydiği , deplasmanda Olympique 'ya 2-1 yenildi. Yusuf Yazıcı, takımının attığı golün pasını verdi.

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Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Angers'nin evinde 'u 1-0 ile geçtiği haftada ise deplasmanında 2-0 kaybetti.

Ligue 1'de 12. haftanın ardından 27 puanlı son şampiyon PSG, liderliğini sürdürdü. Angers 20, Nantes ve Olympique Marsilya 19'ar puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.