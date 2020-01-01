Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Barcelona, La Liga'daki ilk maçında Villarreal'i 4-0, Atletico Madrid ise Granada'yı 6-1 mağlup etti.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve 'daki ( ) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da , Almanya'da , Fransa'da ise , puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'de 3. hafta maçında 'yi 5-2 mağlup etti.

Daha fazla takım

Leicester City'nin yanı sıra 'ı 2-1 yenen , 3'te 3 yaparak haftayı kayıpsız geçti.

, 'ı 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alırken, , West Bromwich ile 3-3, ise ile 1-1 berabere kaldı.

9 puana ulaşan Leicester City, Everton'ın önünde averajla liderliğini sürdürürken, 3. hafta -Aston Villa ve - maçlarıyla tamamlanacak.

La Liga

UEFA Şampiyonlar Ligi geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı ligdeki ilk maçına 3. haftada çıkan , 'i 4-0 yenerek sezona hızlı başladı.

Son şampiyon , 2'de 2 yaparak sezona iyi başlayan Real Betis'i 3-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi nedeniyle sezonu geç açan bir diğer takım , ilk maçında haftaya lider giren Granada'yı 6-1 yendi.

Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği , Valladolid ile 1-1 berabere kalırken, yeni sezondaki ilk mücadelesinde Cadiz'i 3-1'le geçti.

La Liga'nın 3. haftası sonunda 6 puanlı Real Betis, Granada'nın önünde averaj farkıyla zirveye yerleşti.

Serie A

Son 9 yılın şampiyonu , 2. haftada iki kez geriye düştüğü maçta ile 2-2 berabere kaldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği maçta , Crotone'yi 2-0 yenerek resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

, 2020-2021 sezonundaki ilk lig maçında 'yı 4-3 mağlup etti. Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran , Spezia'yı 4-1, Mert Çetin ile Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'in takımı Hellas Verona ise ’yi 1-0 yendi.

'yı 6-0'la geçen Napoli, Hellas Verona ve Milan'ın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Serie A'da 2. hafta - karşılaşmasının yanı sıra, ilk haftadan 30 Eylül'e ertelenen Benevento-Inter, Udinese-Spezia ve - maçlarıyla sona erecek.

Bundesliga

Son 8 yılın şampiyonu , Hoffenheim'a 4-1 yenilerek ligin 2. haftasında mağlubiyetle tanıştı.

Ozan Kabak'ın kırmızı kart gördüğü maçta 04, 'e 3-1 mağlup oldu.

Ligin şampiyonluk adaylarından , 'a 2-0 kaybederken, ile Leipzig 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da 2. hafta sonunda 6 puanlı ekiplerden Hoffenheim, Augsburg'un önüde averajla liderliğe yükseldi.

Ligue 1

Sezona iki yenilgiyle başlayan son 3 yılın şampiyonu (PSG), 'i 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

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Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ligdeki ilk golünü attığı maçta , karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Rennes, 'i 3-0, ise 'u 3-2 mağlup ederken, ile Metz ve Lorient ile 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'de 5. haftanın ardından 13 puanlı Rennes zirvede yer aldı.