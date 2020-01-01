Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere liginin zirvesindeki Liverpool, Manchester United'ı 2-0 yenerek en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 16 puana çıkardı.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve 'da ( ) karşılaşmalara devam edildi.

İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da , Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, 'ı 2-0 yenerek en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 16 puana çıkardı.

Liderin en yakın takipçisi , evinde ile 2-2 berabere kaldı.

Milli oyuncu Cenk Tosun, yeni takımı Crystal Palace'ta ilk defa 11'de çıktığı karşılaşmada takımının ilk golünü attı.

Premier Lig'in 23. haftasının ardından 64 puanı ve bir maç eksiği bulunan Liverpool; 48 puanlı Manchester City, 45 puanlı ve 39 puanlı 'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

La Liga

Averaj farkıyla lider olan Barcelona, seyircisi önünde oynadığı Granada müsabakasını 1-0 kazandı.

Haftaya Barcelona ile aynı puanda başlayan ise sahasında 'yı 2-1 mağlup etti.

, deplasmanda 'a 2-0 mağlup oldu ve zirveyle arasındaki fark açıldı.

La Liga'nın 20. haftası sonunda 43 puanlı takımlardan Barcelona, averaj farkıyla zirvede yer alırken, Real Madrid 2. sırada bulunuyor. Atletico Madrid ve Sevilla ise 35'er puanla zirveyi 8 puan geriden takip ediyor.

Serie A

Haftaya ilk sırada başlayan Juventus, evinde 'yı 2-1 mağlup etti.

Zirve yarışını sürdüren ise Lecce deplasmanından 1 puan alabildi.

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in gol attığı maçta , konuk olduğu 'yı 3-1 yendi.

Serie A'da 20. hafta sonunda Juventus 51 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Inter'in 47 puanı bulunuyor. Maç eksiği bulunan 45 puanla 3'üncü, Roma ise 38 puanla 4. sırada yer alıyor.

Bundesliga

Bundesliga lideri Leipzig, ağırladığı Union Berlin'i 3-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Son şampiyon ise deplasmanda 'i 4-0'la geçti.

Borussia , deplasmanda 04'e 2-0 mağlup oldu.

Yeni transfer Erling Haaland'ın oyuna sonradan girip 3 gol attığı maçta , konuk olduğu 'u 5-3 yendi.

Bundesliga'nın 18. haftası sonunda 40 puan toplayan Leipzig'i, 36 puanlı Bayern Münih ve 35 puanlı Borussia Mönchengladbach takip etti.

Ligue 1

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Ligue 1'de geride kalan hafta içi, erteleme maçları oynandı.

Hafta sonu kupa maçlarına sahne olan Fransa'da lider PSG, erteleme maçında konuk olduğu 'yu 4-1 yendi.

Ligue 1'de 20 hafta sonunda 49 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Olympique 41, 36 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.