Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de hafta sonu neler yaşandı? İşte son durum...

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve 'daki ( ) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da , Almanya'da , Fransa'da ise Paris Saint Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liderlik koltuğunda oturan Tottenham'ın 'ye konuk olduğu Londra derbisi, 0-0 sonuçlandı.

Daha fazla takım

Son şampiyon , 90+3'üncü dakikada yediği golle deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta 'ı 3-2, Manchester City ise 'i 5-0 yendi.

- ve -Aston Villa maçlarıyla tamamlanacak Premier Lig'in 10. haftasında 21 puana ulaşan Tottenham, averajla zirvede yer alıyor. Tottenham'ı, aynı puana sahip Liverpool, 19 puanlı Chelsea ve 18 puanlı Leicester City izledi.

La Liga

Lider Real Sociedad, Demir Grup 'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 5. haftasında karşılaşacağı ile 1-1 berabere kaldı.

, deplasmanda 'yı 1-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Son şampiyon , evinde 'e 2-1 yenilerek son 3 maçta 2. mağlubiyetini yaşadı.

ise sahasında Osasuna'yı 4-0 yendi.

La Liga'nın 11. haftası sonunda puanını 24'e çıkaran Real Sociedad'ı, 2 maç eksiği bulunan Atletico Madrid bir, Villarreal 4, bir maçı eksik Real Madrid ise 7 puan geriden takip etti.

Serie A

Ligi namağlup lider götüren Milan, sahasında oynadığı mücadelesini 2-0 kazandı.

Diğer Milano ekibi , deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Son 9 yılın şampiyonu 'un Benevento'ya konuk olduğu karşılaşma 1-1 bitti. Juventus, son 6 maçta 4. beraberliğini aldı.

, tarihinde önemli yer tutan Diego Armando Maradona'nın vefatı sonrası çıktığı ilk maçta 'yı 4-0 yendi.

Serie A'nın 9. haftasını 23 puanla geçen Milan, liderliğini sürdürdü. Milan'ı, 18'er puanla Inter ve Sassuolo, 17'şer puanla Juventus, Napoli ve Roma izledi.

Bundesliga

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda 'ı 3-1 mağlup etti.

Medipol 'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 5. haftasında karşılaşacağı Leipzig, evinde oynadığı Arminia Bielefeld maçını 2-1 kazandı.

, ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı. , sahasında Köln'e 2-1 yenildi.

Bundesliga'nın 9. haftası sonunda 22 puan toplayan lider Bayern Münih'i, 20 puanlı Leipzig, 19 puanı bulunan Bayer Leverkusen ve 18 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

Ligue 1

Geçen hafta 8 maçlık galibiyet serisi biten son 3 yılın şampiyonu PSG, bu hafta da ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk olduğu ile 1-1 berabere kalan , PSG'nin puan kaybından yararlanamadı.

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Olympique , 'i, da 'i 3-0 mağlup etti.

, Lorient'ı 1-0, Olympique ise 'ı 3-1 yendi.

Ligue 1'de 12. haftanın ardından puanını 25'e çıkaran PSG, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Lille, Olympique Lyon, Monaco ve Montpellier 23, iki maç eksiği bulunan Olympique Marsilya ise 21 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.