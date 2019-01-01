Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Fransa'da ise PSG, liderliğini sürdürdü.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve 'daki ( ) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da , Almanya'da Borussia , Fransa'da ise (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Lider Liverpool, konuk olduğu ile 1-1 berabere kalarak 9. haftada ilk kez puan kaybetti. Ligdeki 17 maçlık galibiyet serisi biten Liverpool, yenilmezlik serisini ise 26 karşılaşmaya çıkardı.

Son şampiyon , deplasmanından 2-0 galip ayrılıp zirve takibini sürdürdü.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği , sahasında 'yi 2-1 mağlup etti. de 'ı 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ın UEFA 'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise evinde ile 1-1 berabere kaldı.

Sheffield United- maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 9. haftasının ardından 25 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 17'şer puanla Leicester City ve Chelsea izledi.

La Liga

Haftaya lider başlayan 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi , deplasmanda Mallorca'ya 1-0 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Konuk olduğu 'ı 3-0 mağlup eden Barcelona böylece zirvenin yeni sahibi oldu.

Bu sezon La Liga'nın sürpriz takımı Granada, evinde Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

, 'i 3-1, da 'yi 1-0 yendi. 'in seyircisi önünde oynadığı maçı ise 1-1 sonuçlandı.

'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki de 'i 2-0'lık skorla geçti.

La Liga'nın 9. haftası sonunda puanını 19'a çıkaran Barcelona, Real Madrid'in bir, Granada'nın 2, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

Serie A

Juventus, seyircisi önünde çıktığı karşılaşmasını 2-1 kazanarak yoluna namağlup devam etti.

deplasmanından 4-3 galip ayrılan , zirveden kopmadı.

, konuk olduğu ile 3-3 berabere kalırken, ağırladığı Verona'yı 2-0 yendi.

Hakan Çalhanoğlu’nun bir gol attığı maçta , konuk ettiği Lecce ile 2-2 berabere kaldı.

Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden ise deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

Serie A'nın 8. haftasını 22 puanla geçen Juventus'u, 21 puanla Inter, 17 puanla Atalanta ve 16 puanla Napoli izledi.

Bundesliga

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda 'a 1-0 yenildi.

Fakat Borussia Mönchengladbach, takipçilerinin de haftayı puan kayıplarıyla kapamasıyla liderliğini sürdürdü.

Leipzig- mücadelesi 1-1, -Bayern München müsabakası da 2-2 tamamlandı.

Bundesliga'nın 8. haftası sonunda 16 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'ı, aynı puana sahip Wolfsburg, 15'er puanlı , Borussia Dortmund ve Leipzig takip etti.

Ligue 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, deplasmanda Nice'i 4-1 yenerek peş peşe 3. galibiyetine imza attı.

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Metz deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan , zirve yolunda önemli yara aldı.

, evinde oynadığı karşılaşmasını 1-0 kazandı.

Ligue 1'de 10. haftanın ardından puanını 24'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Nantes 19, Reims 17 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.